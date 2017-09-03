Матч Хорватия — Косово будет доигран сегодня, 3 сентября

Матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Косово будет доигран сегодня, 3 сентября.
Встреча, которая проходила 2 сентября в Загребе, была прервана судьёй Стефаном Юханнессоном на 27-й минуте и перенесена из-за сильного дождя. Поле стадиона «Максимир» оказалось непригодным для дальнейшего проведения матча.
ФИФА приняла решение, что матч будет продолжен сегодня, 3 сентября, в 15:30 по московскому времени и начнётся с 27-й минуты при счёте 0:0, сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч Хорватия — Косово перенесён из-за погодных условий в Загребе