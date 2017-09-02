Матч Хорватия — Косово перенесён из-за погодных условий в Загребе

Матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и Косово перенесён из-за погодных условий. Арбитр Стефан Юханнессон прервал встречу на 27-й минуте из-за сильного дождя, затопившего поле стадиона «Максимир» в Загребе. Счёт в это время остался неизменным — 0:0.
Судья вместе с делегатом встречи и представителями сборных приняли решение перенести матч на другой день, сообщает пресс-служба УЕФА. Точную дату возобновления игры ФИФА определит и объявит позже.
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