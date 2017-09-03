Калешин: сложно объяснить, почему «Кубань» вышла настолько демотивированной

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от выездного матча 11-го тура ФНЛ с «Балтикой» (1:5).
«Сложно комментировать такой матч. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, особенно теми, кто сегодня приехал нас поддержать. Очень сложно принять такой безвольный матч и сложно сейчас объяснить, почему команда вышла на поле настолько демотивированной. Те грубые ошибки, которые мы допустили в первом тайме, непозволительны игрокам такого уровня. Естественно, что ответственность за подготовку команды и в том числе мотивацию лежит на тренере, но мне на данный момент сложно объяснить причину такого провала.
Качество игры и качество отношения к делу не соответствовало уровню «Кубани». Счёт 5:1 – на табло», — цитирует Калешина сайт ФНЛ.