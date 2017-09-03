Гол Гранквиста помог Швеции разгромить Беларусь и лишить её шансов поехать на ЧМ

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Беларуси принимала на своём поле команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей голы забили Эмиль Форсберг, Кристоффер Нюман, Маркус Берг и защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, который реализовал пенальти. Таким образом, сборная Беларуси лишилась даже теоретических шансов получить путёвку на чемпионат мира.
Турнирное положение в группе А: 1. Швеция – 16 очков (8 матчей); 2. Франция – 16 (7); 3. Нидерланды – 13 (8); 4. Болгария – 12 (8); 5. Беларусь – 5 (8); 5. Люксембург – 4 (7).
В матчах других групп, которые проходили параллельно, Эстония со счётом 1:0 обыграла на своём поле Кипр, а Фарерские острова в родных стенах оказались сильнее Андорры (1:0).