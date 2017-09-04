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ЧМ-2018 - Европа
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Малиновский: победа Украины над Турцией может оказаться ненужной

4 сентября 2017, понедельник. 18:45 Футбол

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над сборной Турции (2:0) в квалификации чемпионата мира — 2018 и поделился ожиданиями от встречи с Исландией (5 сентября).

«Победа над Турцией нам была очень нужна, но без выигрыша у Исландии она может оказаться никому ненужной. Поэтому постараемся испортить исландцам все их домашние традиции.

Наши задачи отталкиваются от нашей игры, надо не дать сопернику ни единого шанса, как мы не дали Турции», — цитирует Малиновского Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

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Источник: ua.tribuna.com Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол Сборная Турции — Футбол Сборная Украины — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
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