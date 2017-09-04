С. Ткачёв: Джорджевич мог бы уже догнать Кокорина в бомбардирской гонке

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв оценил старт сезона в исполнении команды и посетовал на невысокую реализацию форварда Луки Джорджевича, забившего один гол в семи матчах.
«После неудачного сезона много думал, анализировал, говорил жене, что в Туле постараюсь показать себя с лучшей стороны. И хотел это сделать для родителей, для себя. Было тяжело вылетать с прошлой командой из Премьер-Лиги. Старался, готовился, и приятно, что так получилось. Хотя не считаю, что у меня сумасшедший дебют. Всё-таки для меня командный результат на первом плане, и результатом сейчас никто не доволен.
Можем смело сказать, что потеряли больше шести очков. С тем же „Локомотивом“ мы могли выиграть — сто процентов, дальше „Тосно“, „Урал“, „Амкар“. С „Рубином“ тоже могли смело выиграть, просто при счёте 1:0 Джорджевич выходил один на один и не забил. Забей он тогда… В церковь ему не советовали сходить. К сожалению, у него столько моментов с тем же „Амкаром“ было, что он мог бы уже догнать Александра Кокорина в бомбардирской гонке. Но, надеюсь, чёрная полоса у него и всей команды поскорее уйдёт», — сказал Ткачёв в интервью программе «Разговор с канониром» на официальном канале «Арсенала» в YouTube.