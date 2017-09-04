Жуков: из такой группы в Лиге чемпионов «Спартак» должен выходить

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мыслями о шансах московского «Спартака» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.
«Из такой группы в Лиге чемпионов «Спартак» должен выходить», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
По итогам жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» попал в группу Е, в которой сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором». В первом туре москвичи на выезде сыграют с «Марибором» (13 сентября).
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