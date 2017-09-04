Германия со счётом 6:0 разгромила Норвегию, Северная Ирландия обыграла Чехию

Сборная Германии со счётом 6:0 разгромила команду Норвегии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 6:0.
Голами в составе немцев отличились Месут Озил, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Марио Гомес и Тимо Вернер, оформивший дубль.
В параллельном матче группы С сборная Северной Ирландии дома переиграла Чехию (2:0) благодаря голам Джонни Эванса и Криса Бранта. Этой победой хозяева гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2018. Сборные Чехии, Азербайджана и Норвегии вслед за Сан-Марино потеряли шансы попасть на мировое первенство.
Турнирная таблица в группе С: 1. Германия — 24 очка (8 матчей); 2. Северная Ирландия — 19 (8); 3. Азербайджан — 10 (8); 4. Чехия — 9 (8); 5. Норвегия — 7 (8); 6. Сан-Марино — 0 (8).