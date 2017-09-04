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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Германия со счётом 6:0 разгромила Норвегию, Северная Ирландия обыграла Чехию

4 сентября 2017, понедельник. 23:35 Футбол

Сборная Германии со счётом 6:0 разгромила команду Норвегии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 6:0.

Голами в составе немцев отличились Месут Озил, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Марио Гомес и Тимо Вернер, оформивший дубль.

В параллельном матче группы С сборная Северной Ирландии дома переиграла Чехию (2:0) благодаря голам Джонни Эванса и Криса Бранта. Этой победой хозяева гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2018. Сборные Чехии, Азербайджана и Норвегии вслед за Сан-Марино потеряли шансы попасть на мировое первенство.

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Германия
6 : 0
Норвегия
1:0 – Озил – 10, 2:0 – Дракслер – 17, 3:0 – Вернер – 21, 4:0 – Вернер – 40, 5:0 – Горецка – 50, 6:0 – Гомес – 79
ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
2 : 0
Чехия
1:0 – Эванс – 28, 2:0 – Брант – 41

Турнирная таблица в группе С: 1. Германия — 24 очка (8 матчей); 2. Северная Ирландия — 19 (8); 3. Азербайджан — 10 (8); 4. Чехия — 9 (8); 5. Норвегия — 7 (8); 6. Сан-Марино — 0 (8).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Норвегии - Футбол Сборная Северной Ирландии — Футбол Сборная Чехии — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
4 сентября 2017, понедельник
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