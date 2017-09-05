Ушедший из «Тосно» вратарь Гутор продолжит карьеру в одесском «Черноморце»

Покинувший состав «Тосно» 28-летний белорусский голкипер Александр Гутор близок к переходу в одесский «Черноморец». Такими сведениями располагает редакция спортивного телеканала «Беларусь 5». Таким образом, Гутор будет выступать в Одессе под тренерским началом своего соотечественника Олега Дулуба, который стал новым наставником «моряков».
Гутор играл в России с 2016 года. В прошлом сезоне белорусский вратарь защищал цвета «Оренбурга», а 14 июня этого года перешёл в «Тосно», но не принял участия ни в одном матче нового сезона РФПЛ. В начале сентября футболист и клуб пришли ко взаимному соглашению о расторжении контракта.
«Тосно» объявил об уходе голкипера Гутора