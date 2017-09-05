«Реал» не намерен выставлять Бэйла на трансфер

Руководство мадридского «Реала» не намерено выставлять полузащитника Гарета Бэйла на трансфер, сообщает AS.
Ранее британское издание Sunday Times распространило информацию о том, что «Королевский клуб» продал бы нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», если бы прибрёл у «Монако» форварда Килиана Мбаппе, перешедшего на правах аренды в «ПСЖ». Согласно информации источника, когда эти трансферные операции не состоялись, «Реал» решил продать в «Манчестер Юнайтед» Бэйла, однако и здесь не преуспел, поскольку смена клубной прописки в планы валлийского футболиста не входила.
Как утверждает AS, руководство «Реала» никогда не хотело выставлять Бэйла на трансфер, связывая с ним настоящее и будущее команды.
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