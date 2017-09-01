Алькорта: у тех, кто никогда не играл в футбол, модно критиковать Бэйла

Бывший защитник мадридского «Реала» Рафаэль Алькорта выступил в защиту полузащитника команды Гарета Бэйла. В последнее время футболист сборной Уэльса неоднократно подвергался критике за свою игру.
«Сегодня у тех, кто никогда в своей жизни не играл в футбол, модно критиковать Бэйла. Но мне хотелось бы напомнить, что в предыдущем сезоне «Реал» добился успехов благодаря тому, что имеет лучшую команду в мире. Поэтому Бэйл должен остаться в «Реале», — написал Алькорта на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Ранее главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан подчеркнул, что продолжает рассчитывать на Бэйла.