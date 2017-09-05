Руководство «Челси» не разрешило Конте принять участие в переговорах по Баркли

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не смог принять участие в переговорах о переходе полузащитника «Эвертона» Росса Баркли. Итальянский специалист хотел поговорить с 23-летним игроком, но руководство не разрешило сделать это, — пишет The Times.
По информации источника, такое решение было принято после того, как сорвался переход полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейда-Чемберлена. Хавбек впоследствии перешёл в «Ливерпуль». Несмотря на принятые меры «Челси» так и не смог договориться с Баркли, который остался в «Эвертоне».
Напомним, что контракт Росса Баркли с «ирисками» действует до лета 2018 года.
Бартон: я слышал очень интересную историю о срыве трансфера Баркли в «Челси»