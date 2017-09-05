Газизов: если «Зенит» попросит перенести матч, «Уфа» готова пойти навстречу

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что «Зенит» не обращался с просьбой перенести дату проведения матча 10-го тура российской Премьер-Лиги, но уфимский клуб готов пойти навстречу в случае если такая просьба поступит. Ранее «Зенит» объявил о временном прекращении продажи билетов на матч с «Уфой» в связи с возможным переносом даты встречи. Изначально игра должна была пройти 17 сентября в Санкт-Петербурге. 14 сентября «Зенит» в гостях встретится с македонским «Вардаром» на групповом этапе Лиги Европы.
«Догадывались о возможном переносе матча с „Зенитом“, но пока официальных обращений не поступало. Если „Зенит“ попросит, готовы пойти навстречу, ведь это не просто желание или прихоть. Как я понимаю, питерцам это нужно из-за выступлений в Лиге Европы, потому отнесёмся с пониманием. Партнёры должны помогать друг другу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.