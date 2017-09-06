ФИФА не приняла документы «Лестера» для регистрации трансфера Адриена Силвы

Международная федерация футбола отказалась принять документы, поданные «Лестер Сити» для регистрации новичка английской команды Адриена Силвы, сообщает Sky Sports.
«Лестер» согласовал с лиссабонским «Спортингом» переход португальского хавбека за £ 22 млн на флажке летнего трансферного окна и «лисы» запросили два дополнительных часа для оформления необходимых документов.
По данным источника, руководители «Лестера» работают со «Спортингом» над исправлением регистрационных документов, чтобы ФИФА одобрила трансфер.
«Мы работаем с Адриеном и „Спортингом“, чтобы решить проблемы, касающиеся регистрации игрока, и изучаем все варианты, чтобы найти решение», — заявил представитель «Лестера».
«Лестер» ждёт ответа от FA и АПЛ о трансфере Адриена Силвы из «Спортинга»