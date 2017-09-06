Лопетеги: по сути, Испания решила исход матча с Лихтенштейном на первых минутах

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал победу над командой Лихтенштейна (8:0) в отборочном матче ЧМ-2018.
«Сегодня играли команды разного уровня, и это было видно на поле. Мы хотели поскорее решить исход встречи и, по сути, добились этого уже на первых минутах, когда забил Рамос. Вскоре нам удалось забить ещё раз, и тогда можно было играть спокойно. Конечно, когда забиваешь быстрый гол, это облегчает задачу. Мы не впервые пробуем играть в столь атакующем стиле, и нам нужно иметь несколько вариантов построения игры. Единственный неприятный момент — это карточка Бускетса», — приводит слова Лопетеги AS со ссылкой на Movistar+.
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