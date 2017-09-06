Нойер сравнил «Баварию» со сборной Испании 2008, 2010 и 2012 годов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер очень высокого мнения о своей команде. Немецкий гранд Нойер сравнил со сборной Испании тех времён, когда она выиграла чемпионат мира (2010 год) и дважды одержала победу на чемпионате Европы (2008 и 2012 года).
«В «Баварии» сейчас происходит то же самое, что было в сборной Испании в 2008, 2010 и 2012 годах. У нас замечательная команда, способная компенсировать потерю некоторых футболистов. Когда обращаешь внимание на состав «Баварии», то у нас много игроков, которым за 26 или 27 лет. И мы готовы к любым вызовам», — приводит слова Нойера Sport Bild.
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