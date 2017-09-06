Нойер: нормально, что Мюллер хочет выходить на поле с первой же минуты

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер относится с пониманием к психологическому состоянию нападающего Томаса Мюллера. Футболист был очень недоволен тем, что оказался на скамейке запасных в матче 2-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (2:0), и не скрывал разочарования. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти пояснил, что его решение было обусловлено тактическими соображениями.
«Нормально, что Мюллер хочет выходить на поле с первой же минуты. И нормально, что игрок имеет определённые притязания, если показывает игру соответствующего уровня. Мы теперь видим более сильного Мюллера», — цитирует Нойера интернет-портал Goal.
Бирхофф надеется, что в «Баварии» поймут ценность Мюллера