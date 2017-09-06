Ди Мария может пропустить три недели из-за травмы бедра

Полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Анхель Ди Мария не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Футболист получил травму во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Венесуэлой (1:1). Хавбек появился на поле в стартовом составе, но был заменён уже на 25-й минуте.
В ходе обследования врачи диагностировали у 29-летнего полузащитника повреждение мышц левого бедра. Об этом сообщает AS. Ди Мария выбыл из строя минимум на три недели.
Отметим, что Анхель Ди Мария стал самым заменяемым игроком сборной. В 88 матчах хавбек был заменён 45 раз.
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