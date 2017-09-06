Харт: Алли должен помнить, что за ним следит весь мир

Вратарь сборной Англии Джо Харт прокомментировал жест полузащитника Деле Алли во время матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Словакии (2:1). В одном из эпизодов 21-летний футболист показал средний палец. Позже игрок объяснил, что это шутка между ним и его другом Кайлом Уолкером.
«Алли должен помнить, что за ним следит весь мир. Он молодой, экспрессивный парень, который пытается выйти на пик, но иногда он делает то, что понимают не все. Думаю, мы все знаем, что произошло: никто не пострадал от этого инцидента, давайте будем честными. К счастью, это было после 9 вечера, большинство детей уже спали», — цитирует Харта Sky Sports.
Варди: средний палец Алли — безобидная ситуация, дайте игрокам подурачиться