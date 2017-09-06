175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Харт: Алли должен помнить, что за ним следит весь мир

6 сентября 2017, среда. 20:09 Футбол

Вратарь сборной Англии Джо Харт прокомментировал жест полузащитника Деле Алли во время матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Словакии (2:1). В одном из эпизодов 21-летний футболист показал средний палец. Позже игрок объяснил, что это шутка между ним и его другом Кайлом Уолкером.

«Алли должен помнить, что за ним следит весь мир. Он молодой, экспрессивный парень, который пытается выйти на пик, но иногда он делает то, что понимают не все. Думаю, мы все знаем, что произошло: никто не пострадал от этого инцидента, давайте будем честными. К счастью, это было после 9 вечера, большинство детей уже спали», — цитирует Харта Sky Sports.

Варди: средний палец Алли — безобидная ситуация, дайте игрокам подурачиться
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Словакии — Футбол Деле Алли Джо Харт ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
6 сентября 2017, среда
20:53 Бэйл: если бы я не верил в прямое попадание Уэльса на ЧМ, меня бы здесь не было
20:52 ФИФА может наказать DFB за нацистские выходки болельщиков сборной Германии
20:29 Пятов: исландец сфолил — бороться можно, но не в голову же ногой бить!
20:09 Харт: Алли должен помнить, что за ним следит весь мир
20:02 Наставник сборной Узбекистана покинул пресс-конференцию под крики «Позор!»
19:26 Малиновский: Пятов играет первым, а потом чудак с ноги идёт в голову и забивает
18:48 Энди Коул: мне нравится, что Рашфорд играет каждый матч как последний
18:40 Митришев: готов к конкуренции в сборной России
18:23 Зинченко: дар речи пропадает после угроз в адрес Коваленко
17:43 В Иране хакеры потребовали разрешить женщинам ходить на футбольные стадионы
17:33 Варди: средний палец Алли — безобидная ситуация, дайте игрокам подурачиться
16:29 Ди Мария может пропустить три недели из-за травмы бедра
16:28 Дороги в Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира — 2018 обновят до октября
13:03 Матвиенко: судейская ошибка в матче с Исландией повлияла на игру
12:38 Алексис Санчес: журналисты и плохие люди критикуют нас, не зная подробностей
12:30 Гуннарссон: наш тренер просматривал сборную Украины больше года
12:03 Жеребьёвка стыковых матчей европейского отбора на ЧМ-2018 пройдёт 17 октября
11:26 Тренировочные базы ЧМ-2018 в Калининграде застелют рулонным газоном из Польши
11:20 Дзаппакоста: через плей-офф или прямым путём, но Италия хочет сыграть на ЧМ-2018
10:33 Аспас: перед игрой с Лихтенштейном тренер напомнил о матче Франция — Люксембург
10:18 Игроки сборной Саудовской Аравии получат по € 1,1 млн за выход на ЧМ-2018
09:55 Заховайло: в матче с Исландией похвалы заслуживает только Коноплянка
09:26 Видаль намекнул, что может завершить карьеру в сборной Чили после ЧМ-2018
09:21 Ярмоленко: будь результат иным, Украина могла почти обеспечить выход на ЧМ-2018
08:14 Мексика и Коста-Рика сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018
06:41 Лопетеги: Испания близка к выходу в финал ЧМ, но это ничего не значит
04:55 Уругвай победил Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018
04:30 Аргентина не сумела обыграть Венесуэлу в квалификации ЧМ-2018
03:51 Буффон: в Испании за 200 пасов за 20 метров аплодируют, в Италии – освистывают
02:53 США лишь за 5 минут до конца основного времени отыгрались в матче с Гондурасом
01:57 Сборная Перу выиграла у команды Эквадора в матче квалификации ЧМ-2018
01:27 Бразилия и Колумбия сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018
01:06 Чили проиграла Боливии, не имеющей турнирной мотивации
01:02 Лопетеги: по сути, Испания решила исход матча с Лихтенштейном на первых минутах
00:51 Во время матча Колумбия — Бразилия на поле выбежала собака
00:21 Де Росси вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную Италии, догнав Пирло
00:20 Шевченко: в нашей группе вообще ничего не ясно, голову никто опускать не будет
00:04 Вентура: очевидно, что приоритетом Италии в матче с Израилем был результат
5 сентября 2017, вторник
23:39 Сербия обыграла Ирландию, Уэльс — Молдавию, а Австрия сыграла вничью с Грузией
23:37 Сборная Украины проиграла Исландии, Турция одержала победу над Хорватией
23:37 Испания забила восемь голов Лихтенштейну, Италия одолела Израиль
22:26 Сборная Саудовской Аравии — восьмой участник чемпионата мира в России
19:58 Сборная Южной Кореи вышла на чемпионат мира в России
19:58 Дубля Азмуна не хватило Ирану для победы над Сирией в квалификации ЧМ-2018
19:21 Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии
Все новости RSS
Партнерский контент