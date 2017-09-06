Варди: средний палец Алли — безобидная ситуация, дайте игрокам подурачиться

Форвард сборной Англии Джейми Варди прокомментировал жест полузащитника Деле Алли во время матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Словакии (2:1). В одном из эпизодов 21-летний футболист показал средний палец. Сам игрок позже объяснил это шуткой между ним и его другом Кайлом Уолкером.
«Да бросьте, это же безобидная ситуация. Это просто шутка, которую сильно раздули. Футболисты всегда смеются и хихикают. Алли и Уолкер были товарищами по команде в течение нескольких лет, они привыкли друг друга подкалывать.
Наказывать Деле за такое — это перебор. Если у игроков не будет возможности подурачиться, наша профессия потускнеет", — цитирует Варди Sportsmole.
Фил Невилл: нехорошо рассуждать о том, кому Алли показывал средний палец