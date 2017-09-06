ФИФА может наказать DFB за нацистские выходки болельщиков сборной Германии

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) по поводу проявления нацизма болельщиками сборной Германии во время гостевого матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чехии (2:1), сообщает Bild со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Отмечается, что DFB грозит штраф, а в худшем случае — матчи без зрителей или даже снятие очков.
Также ФИФА открыла дело против Федерации футбола Чехии, поскольку она являлась принимающей стороной и была ответственна за безопасность на стадионе во время матча.
Во время матча Чехия — Германия группа немецких болельщиков с трибуны оскорбляла DFB, нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, скандировала кричалки с националистическим подтекстом, использовала пиротехнику, мешала исполнению национальных гимнов, а также пыталась сорвать минуту молчания в память о двух скончавшихся футбольных чиновниках из Чехии.