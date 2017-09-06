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ФИФА может наказать DFB за нацистские выходки болельщиков сборной Германии

6 сентября 2017, среда. 20:52 Футбол

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) по поводу проявления нацизма болельщиками сборной Германии во время гостевого матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чехии (2:1), сообщает Bild со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Отмечается, что DFB грозит штраф, а в худшем случае — матчи без зрителей или даже снятие очков.

Также ФИФА открыла дело против Федерации футбола Чехии, поскольку она являлась принимающей стороной и была ответственна за безопасность на стадионе во время матча.

Во время матча Чехия — Германия группа немецких болельщиков с трибуны оскорбляла DFB, нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, скандировала кричалки с националистическим подтекстом, использовала пиротехнику, мешала исполнению национальных гимнов, а также пыталась сорвать минуту молчания в память о двух скончавшихся футбольных чиновниках из Чехии.

Президент DFB: мы не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Чехии — Футбол Болельщики — Футбол ФИФА ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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