175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Юрист – Роналду: информация о ваших финансах была от болельщиков «Реала»

7 сентября 2017, четверг. 07:17 Футбол

Информация об уклонении нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду от выплаты налогов была сделана инспекторами, являющимися поклонниками «Королевского клуба» и таланта самого игрока, сообщает .El Mundo. Об этом футболисту сборной Португалии сказал в суде во время слушания дела адвокат, защищающий интересы испанского государства.

«Сеньор Роналду, информация о ваших финансах поступила от инспекторов, являющихся болельщиками «Реала» и наслаждающихся вашими голами», — сказал адвокат игроку.
Эти слова были сказаны в ответ на замечание футболиста о том, что он подвергается преследованию по той причине, что его зовут Криштиану Роналду.

Роналду в суде отвечал на обвинения по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.

Роналду: если мои советники говорят, что проблем нет, значит их нет, они лучшие
Источник: El Mundo Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
07:17 Юрист – Роналду: информация о ваших финансах была от болельщиков «Реала»
07:00 Румменигге: «Баварии» никогда не делали официального предложения по Видалю
07:00 Молния над стадионом и спящий болельщик – в фотообзоре матча «Кубань» — «Енисей»
06:48 Моуринью поделился мнением, при каком раскладе Коутиньо перешёл бы в «Барселону»
06:30 «Барселона» нацелилась на полузащитника «Байера» Аккайнака
04:50 Хавбек «Орландо Сити» Джонсон арестован по обвинению в бытовом насилии
04:19 Варди: хочу выиграть как можно больше, мне мало одной медали АПЛ в шкафу
04:00 Роналду приобрёл Ferrari базовой стоимостью в $ 550 тыс.
03:37 Фелипе Андерсон не поможет «Лацио» до середины октября из-за тендинопатии
03:07 «Ливерпуль» предложит новый выгодный контракт молодому таланту Вудбёрну
02:46 «Мариуполь» отказался от переноса игры с киевским «Динамо» и ожидает решения КДК
02:33 Слуцкий: если «Халл» вернётся в АПЛ, я буду и петь, и читать рэп, и танцевать
02:22 Бывший форвард сборной Италии Джилардино получил предложения из Индии и США
02:00 Самарджич: в России интересный и сильный чемпионат с борьбой до последнего тура
01:47 Слуцкий: шутили, что когда Аршавин поёт гимн, он уже устал и должен быть заменён
01:28 Защитник тульского «Арсенала» Сунзу вошёл в сборную тура отбора ЧМ-2018 в Африке
01:02 Самедов: «Спартак» способен выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
00:56 Райт: Алли понял, что поступил наивно и глупо, показав средний палец
00:56 «Трабзонспор» объявил о начале переговоров с экс-защитником «Зенита» Губочаном
00:40 Защитник «Баварии» Алаба выбыл из строя из-за травмы в матче за сборную Австрии
00:34 Президент «Спортинга» назвал совладельцев «Вест Хэма» дилдо-братьями
00:19 Точилин: выход в РФПЛ? «Динамо СПб» сначала нужно закрепиться в ФНЛ
00:15 Черевченко: когда игроки допускают одни и те же ошибки, это напрягает
00:13 Мбаппе: «Арсенал» был реальным вариантом, но я выбрал «ПСЖ»
00:02 Калешин: я не комментирую судейство, это бесполезно
00:00 Хацкевич — о Цыганкове: как поётся в песне, «Вите нужно выйти»
6 сентября 2017, среда
23:49 Защитник «Боруссии» М Колодзейчак перешёл в клуб чемпионата Мексики
23:44 Окслейд-Чемберлен: Клопп действительно может вывести меня на другой уровень
23:33 Маминов: вряд ли найдётся человек, которому понравился матч «Волгарь» — «Тюмень»
23:29 «Манчестер Сити» может подать в суд на президента Ла Лиги Тебаса
23:08 Эррера: играть в Стоке в сильный дождь вдвойне сложно, но «МЮ» не боится
23:04 Д'Урбано оценил готовность «Спартака» к игре на трёх фронтах
23:01 L'One: «Халл» — это риск, Слуцкий может поставить крест на своей карьере
23:00 В Москве во время любительского футбольного матча скончался испанский игрок
22:44 L'One: предлагали записать что-то вроде гимна «Локомотива», но это того не стоит
22:41 Д’Урбано: Каррера похож на Конте, но Антонио более сумасшедший
22:27 Коло Туре: Венгер любит «Арсенал» и работает от всего сердца
22:20 L’One: Саня Кокорин — классный пацан, а эту историю с шампанским накрутили
22:12 А. Давыдов: «Зенит-2» дал маху после крупной домашней победы в предыдущем туре
22:01 LFP осудила слова Тебаса о работе «ПСЖ» на трансферном рынке
21:51 «Кубань» прервала серию «Енисея» из шести побед в ФНЛ, «Балтика» одолела «Луч»
21:41 Степаненко: сборная Украины пропустила от Исландии, и всё посыпалось
21:26 Лескотт: на сегодня защита «Ливерпуля» заметно лучше, чем у «Манчестер Сити»
21:24 Гунько: «Спартак-2» обыграл «Олимпиец», несмотря на тяжёлые погодные условия
21:14 Талалаев: поедем в Тамбов изучать современный агрессивный футбол «Крыльев»
Все новости RSS
Партнерский контент