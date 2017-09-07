Юрист – Роналду: информация о ваших финансах была от болельщиков «Реала»

Информация об уклонении нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду от выплаты налогов была сделана инспекторами, являющимися поклонниками «Королевского клуба» и таланта самого игрока, сообщает .El Mundo. Об этом футболисту сборной Португалии сказал в суде во время слушания дела адвокат, защищающий интересы испанского государства.
«Сеньор Роналду, информация о ваших финансах поступила от инспекторов, являющихся болельщиками «Реала» и наслаждающихся вашими голами», — сказал адвокат игроку.
Эти слова были сказаны в ответ на замечание футболиста о том, что он подвергается преследованию по той причине, что его зовут Криштиану Роналду.
Роналду в суде отвечал на обвинения по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.