Роналду: если мои советники говорят, что проблем нет, значит их нет, они лучшие

Португальские СМИ опубликовали слова Криштиану Роналду, сказанные им во время дачи показаний по делу об уклонении от уплаты налогов.
«Я всё заплатил в 2014 году, но многого из этого не понимаю. Поэтому у меня есть советники. Если они говорят, что нет никаких проблем, то я думаю, что их действительно нет.
У меня лучшие советники, которые хорошо оплачиваются и качественно делают свою работу. Жорже Мендеш – знаток своего дела. Он умеет добиваться лучших контрактов для футболистов. Кроме того, он крёстный отец моих детей, человек, которому я доверяю больше всего», — цитирует Роналду A Bola.
Игрок сборной Португалии в суде отвечал на обвинения по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.