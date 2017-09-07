«Трабзонспор» предложил «Милану» € 23 млн за полузащитника Сосу

«Трабзонспор» предложил «Милану за полузащитника Хосе Эрнесто Сосу € 23 млн. Как сообщает Сalciomercato, самому 32-летнему футболисту было предложено заключить трёхлетний контракт на € 6 млн и бонус в размере € 5 млн.
Агент аргентинского игрока уже отправился в Стамбул на переговоры. Отмечается, что сам Соса изначально планировал остаться в «Милане», однако выгодные финансовые условия убедили его рассмотреть предложение.
В прошлом сезоне хавбек провёл в чемпионате Италии 18 матчей, в которых он сделал три голевые передачи.
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