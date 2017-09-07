Бош: Ярмоленко был лучший вариант для дортмундской «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош рассказал о готовности нападающего Андрея Ярмоленко к дебюту в составе новой команды. Ближайшую игру дортмундцы проведут 9 сентября на выезде с «Фрайбургом».
«Все игроки, которые играли за сборные, вернулись в хорошем состоянии. Сегодня Ярмоленко только бегал, потому что два дня назад у него был матч. Но мы все знаем о нём, и это был лучший вариант для клуба. Ещё не знаю, будет ли Ярмоленко готов к встрече с «Фрайбургом». Я поговорю с ним завтра», – приводит слова Боша пресс-служба «Боруссии».
Контракт с экс-нападающим киевского «Динамо» был подписан 28 августа сроком на четыре года.
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