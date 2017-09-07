Новичок «Монако» Бальде Кейта не считает себя заменой Мбаппе

Новичок «Монако», сенегальский нападающий Бальде Кейта призвал не сравнивать его с бывшим форвардом монегасков Килианом Мбаппе, перешедшим в «ПСЖ».
Напомним, сенегальский футболист перешёл в «Монако» из «Лацио» в летнее трансферное окно.
«Я не знаю Килиана Мбаппе лично, но я в курсе, что он очень хороший игрок. Я здесь не для того, чтобы заменить его. У него свой стиль игры, а у меня — свой», — приводит слова Бальде Кейта FourFourTwo.
Ранее сообщалось, что трансфер воспитанника академии «Барселоны» обойдётся «Монако» в € 30 млн без учёта бонусов.