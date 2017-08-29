«Монако» официально объявил о переходе из «Лацио» нападающего Бальде Кейта. Контракт с сенегальским форвардом рассчитан до 2022 года. В новом клубе Кейта будет выступать под 14-м номером.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что трансфер 22-летнего футболиста обойдётся монегаскам в € 30 млн без учёта бонусов.
Кейта перешёл в «Лацио» в 2011 году. В составе римской команды нападающий провёл 137 матчей, забил 31 гол и сделал 27 голевых передач.
В активе новичка действующих чемпионов Франции 12 матчей и три гола в составе сборной Сенегала.
«Монако» объявил о переходе Бальде Кейта
Фото: www.asmonaco.com