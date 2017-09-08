175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

LFP обсудит идею о закрытии трансферного окна до начала сезона

8 сентября 2017, пятница. 06:04 Футбол

Французская лига профессионального футбола (LFP) отреагировала на идею закрытия летнего трансферного окна во Франции до старта сезона после инициатив коллег из Англии и планирует обсудить этот вопрос на заседании совета директоров, которое состоится до окончания текущего календарного года. Согласно предварительной информации, футбольные функционеры из Франции поддерживают данное решение, поскольку это позволило бы клубам «начинать сезон в полную силу», сообщает AFP.

В настоящее время летний трансферный рынок во Франции открыт с 9 июня по 31 августа. Ранее сообщалось, что перспективу закрытия трансферного окна до старта чемпионата одобряют глава «Лиона» Жан-Мишель Оляс и вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Клубы АПЛ проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона
Источник: AFP Сообщить об ошибке
Теги
LFP Трансферы
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
06:04 LFP обсудит идею о закрытии трансферного окна до начала сезона
05:39 Жевнов вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси
05:26 Перес: «Реал» объявит о новом соглашении с Иско в ближайшие дни
04:47 Асприлья: как Месси может играть в сборной вместе с этим стадом ослов?
04:09 Решение по делу о матче в Мариуполе не принято из-за недостатка документов
03:49 Баллак: на бумаге «Реал» — главный фаворит Лиги чемпионов
03:19 Грей нанёс на спину тату с изображениями легендарных борцов за гражданские права
02:49 Васильев: не хотел, чтобы Мбаппе переходил в «ПСЖ», но я его понял
02:27 Клопп: назвал Вудбёрна «принцем Уэльским», но не уверен, нравится ли ему это
02:22 Самедов: «Зенит» не монстр, и он оторвался от «Спартака» не слишком далеко
02:06 Улицы Парижа украсила специальная иллюминация по случаю перехода Мбаппе
02:02 Самедов: Еськов целенаправленно хотел удалить меня в матче с «Локомотивом»
01:53 Бернарду Силва: перед переездом в Манчестер советовался с Роналду и Нани
01:36 Тысячи чилийцев планируют марш, выступая за расставание Алексиса с девушкой
01:23 Павленко: мне не был интересен переход в «Барселону», ведь я играл в «Спартаке»
01:00 Бубнов: если хватит стабильности и ресурса, «Локо» составит конкуренцию «Зениту»
00:56 Ле Гре: продление контракта с Дешамом обсудим после выхода сборной Франции на ЧМ
00:40 Бубнов: ЦСКА будет непросто против «МЮ», но «армейцы» без боя не сдадутся
00:38 Зидан: если бы не футбол, стал бы водителем-курьером
00:32 Бубнов: с таким жребием «Спартаку» будет тяжело выйти в плей-офф Лиги чемпионов
00:14 «Спортинг» раскрыл финансовые детали трансфера Адриена Силвы в «Лестер»
00:05 Почеттино — о жесте Алли: Дели не повезло, что камера поймала этот момент
7 сентября 2017, четверг
23:37 Черчесов: только бог знает, вернусь ли я в «Легию»
23:25 Черчесов: купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам
23:18 Газинский и Жоаозиньо провели мастер-класс в академии «Краснодара»
22:52 Почеттино: Алдервейрелд предан «Тоттенхэму» и доволен своим контрактом
22:29 Специалист по сну сообщил, что Роналду спит пять раз в сутки по 90 минут
22:22 Новичок «Монако» Бальде Кейта не считает себя заменой Мбаппе
22:04 РФС разрешил «СКА-Хабаровск» дозаявить аргентинского полузащитника Барбаро
22:02 Григорян: 90% всех тренеров психически нездоровы. И я отношусь к их числу
21:55 Григорян — о ситуации в «Арарате»: дети какают в горшок, а большие – в душу
21:51 Главный тренер «Ньюкасла» Бенитес может пропустить матч с «Суонси»
21:41 Ребко: не было мыслей, что сегодняшний матч может стать последним для «Арарата»
21:30 Григорян: после новостей об «Арарате» игроки потеряли по 3 кг на нервной почве
21:19 Отец Иньесты: продление контракта Андреса с «Барселоной» не будет проблемой
21:15 Зидан: Роналду — инопланетянин. Он умён, мотивирует себя и партнёров по команде
21:14 Павлюченко: с «Рязанью» я сыграл хреново
21:00 Экс-оператор ЦСКА: Слуцкий — фигура, он доплывёт до английской Премьер-лиги
20:53 «Арарат» вырвал победу в матче с «Рязанью», забив гол в концовке
20:38 Клубы из Манчестера проголосовали против изменения сроков трансферного окна
20:33 Маротта считает, что Серия А должна сократить сроки летнего трансферного окна
20:29 Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо: Грозный — красивый, цветущий город
20:15 Орлов: вовсе не факт, что «Зенит» разгромит «Динамо»
20:08 Ндинга стал одноклубником Дьякова в Турции
20:08 Экс-форвард «Локомотива» Ниасс получит шанс закрепиться в составе «Эвертона»
Все новости RSS
Партнерский контент