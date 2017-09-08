LFP обсудит идею о закрытии трансферного окна до начала сезона

Французская лига профессионального футбола (LFP) отреагировала на идею закрытия летнего трансферного окна во Франции до старта сезона после инициатив коллег из Англии и планирует обсудить этот вопрос на заседании совета директоров, которое состоится до окончания текущего календарного года. Согласно предварительной информации, футбольные функционеры из Франции поддерживают данное решение, поскольку это позволило бы клубам «начинать сезон в полную силу», сообщает AFP.
В настоящее время летний трансферный рынок во Франции открыт с 9 июня по 31 августа. Ранее сообщалось, что перспективу закрытия трансферного окна до старта чемпионата одобряют глава «Лиона» Жан-Мишель Оляс и вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
Клубы АПЛ проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона