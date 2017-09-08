Каррера: хочу видеть тех, кто приходит играть не за деньги, а за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, каких футболистов хочет видеть в команде, отметив, что ему нужны те, кто будет играть за клуб, а не за деньги.
«В плане усиления мы сделали, что смогли. Конечно, всегда хочется большего. По разным причинам нам не удалось подписать нескольких новичков. Если Луан не хочет ехать в Россию, что я могу поделать? Остаётся развести руками. Такая же ситуация с Ньянгом: он предпочёл перейти в «Торино», чтобы остаться в Италии.
Я не являюсь менеджером в английском понимании. Я не могу сказать: «Хочу Неймара! Президент, дай двести миллионов!» Могу лишь сообщить руководству о позициях, которые требуют усиления, и назвать какие-то имена. Если за качественного игрока, который мне нравится, нужно выложить 25 миллионов, а их нет, то приходится искать других футболистов.
Я хочу видеть игроков, которые приходят играть не за деньги, а за «Спартак». Если футболист говорит, что придёт лишь за 5 миллионов, пусть остаётся дома. Нужно держать баланс, нельзя позволить одному зарабатывать 7 миллионов, а другому — полтора», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»