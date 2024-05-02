Тен Хаг отреагировал на слухи о продаже почти всего состава «Юнайтед» летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о том, что грядущим летом «красные дьяволы» намерены устроить массовую распродажу футболистов.

«Это шутка. Во время каждого трансферного окна говорят, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в 200 футболистах. Это неправда. Также говорят, что каждое лето мы хотим продать всех игроков нашей команды, но это тоже неправда», — приводит слова тен Хага официальный сайт английского клуба.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что летом манкунианцы готовы расстаться со следующими футболистами: вратарём Томом Хитоном, правым защитником Аароном Ван-Биссакой, центральными защитниками Рафаэлем Вараном, Виктором Линделёфом, Джонни Эвансом и Гарри Магуайром, полузащитниками Каземиро, Кристианом Эриксеном, Софьяном Амрабатом, Скоттом Мактоминеем, игроками атаки Антони Марсьялем, Маркусом Рашфордом, Антони, Омари Форсоном, Амадом Диалло.

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