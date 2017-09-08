Каррера: буду недоволен, если «Спартак» выйдет в плей-офф ЛЧ с плохой игрой

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о целях на сезон, а также выразил мнение, что будет недоволен, если его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, показывая при этом плохую игру.
«Рассуждая здраво, было бы хорошо к концу сезона вернуться в первую тройку, чтобы вновь выступить в Лиге чемпионов. При этом мы, конечно, отдадим всё ради победы в чемпионате. К тому же есть Кубок России, который я считаю важным турниром. Обратное говорят те, кто не может выиграть этот трофей.
Нашу группу в Лиге чемпионов нельзя назвать непроходимой. Но у нас молодая команда, которая не привыкла к такому большому турниру. «Марибор» и «Севилья» имеют побольше опыта, они привыкли играть через два дня на третий или через три на четвертый. Свою роль играет не только физический, но и ментальный фактор. Держать концентрацию на протяжении нескольких матчей подряд довольно сложно. Постараемся максимально выложиться. Но важно понимать, что я никогда не довольствуюсь результатом. Если мы выйдем в плей-офф и не будем играть хорошо, отдаваться полностью, я буду недоволен.
У нас много футболистов сборных. Думаю, они привыкли к матчам подобного уровня. Возможно, нам будет не хватать командного опыта в таком турнире, но у «Спартака» уже есть психология победителя», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
По итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» попал в одну группу с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором».
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Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»