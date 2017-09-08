Максимов не заявлен за «Вардар» на Лигу Европы и не сможет сыграть с «Зенитом»

«Вардар» не смог заявить российского нападающего Максима Максимова на групповой этап Лиги Европы, и игрок по-прежнему не имеет права выступать в чемпионате Македонии, сообщает «Македонско сонце».
Максимов минувшим летом подписал контракт с «Вардаром», но затем «Тракай», за который он ранее выступил, объявил, что не продавал футболиста и считает себя обманутым. По словам руководства литовцев, они не заключали никаких договоров и не получали никаких предложений, а потому по-прежнему считают Максима своим игроком. Федерация футбола Литвы изучает документы и пока не отправляет сертификат, без которого россиянин не может быть зарегистрирован как игрок «Вардара».
Если футбольные власти признают, что «Вардар» незаконно подписал контракт с Максимовым, то клубу грозит серьёзное наказание.
В Лиге Европы «Вардар» выступит в одной группе с «Зенитом», «Реалом Сосьедад» и «Русенборгом». Максимов стал лучшим бомбардиром квалификации Лиги Европы текущего сезона, забив семь голов в шести матчах.
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