Роша: жили с Луаном в одной комнате и постоянно говорили о переходе в «Спартак»

Новичок «Спартака» полузащитник Педро Роша рассказал, как происходил его переход из «Гремио» в стан красно-белых.
«Всё случилось довольно быстро. Оставалось несколько дней до закрытия трансферного окна. Я очень обрадовался этому предложению. Я был рад, что удалось перейти. Сделали всё возможное, чтобы сделать это максимально быстро.
Мы жили вместе с Луаном в одной комнате на базе, постоянно говорили о переходе в «Спартак». В Бразилии этот вопрос часто обсуждался. Оказалось, что Луан не перешёл. Я не знаю точной причины, почему он не принял предложение. Я принял и счастлив.
Поскольку всё было быстро, лично о «Спартаке» ни с кем не общался. Но искал информацию о клубе. В «Спартаке» ранее играли Ромуло и Алекс, с ними буквально чуть-чуть общались.
Почему сегодня был на тренировке в шортах Попова? Это техническая накладка. Для меня не успели приготовить комплект. Поэтому я временно вынужден тренироваться в шортах Попова. Он разрешил и сказал, что не будет взимать эту плату», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.