Педро Роша вряд ли выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии завтрашнего домашнего матча 9-го тура РФПЛ с «Рубином» оценил готовность новичка красно-белых полузащитника Педро Роши. Бразилец перешёл в московский клуб на флажке летнего трансферного окна.
«Педро Роша уже провёл несколько тренировок в команде. Он хороший игрок, но пока не готов на все 100%, потому что совсем недавно присоединился к команде. Но у него хорошие качества. Выйдет ли он против «Рубина»? С первой минуты – вряд ли», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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