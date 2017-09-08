Роша: надеюсь, смогу повторить путь М. Фернандеса и Россия станет частью меня

Новичок «Спартака» полузащитник Педро Роша рассказал о встрече с защитником ЦСКА Марио Фернандесом в Москве, а также выразил надежду, что сможет повторить его путь в российской футболе.
«Многие бразильцы уже зарекомендовали себя в «Спартаке». Я надеюсь, что тоже смогу оставить свой след в истории клуба.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес – бывший игрок «Гремио», но он играл играл до меня. Я уже виделся с Марио в Москве. Он мне много хорошего рассказал о России и о российском футболе. Надеюсь, я смогу повторить его путь и сказать, что Россия стала частью меня. Не думал, готов ли я выступать за сборную России. Ещё молодой. Каждый футболист надеется, что сможет защищать цвета именно своей стороны.
Очень важно выучить русский язык. Буду изучать его сразу, как только будет возможность. Насколько я знаю, он очень сложный и сильно отличается от бразильского. Надеюсь, что смогу ещё и английский подтянуть, чтобы общаться со своими партнёрами по команде. Какие слова могу сказать по-русски? Спасибо!» — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.