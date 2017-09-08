Гончаренко: ЦСКА не держал в уме игру с «Бенфикой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал гостевую победу над «Амкаром» (1:0) в матче 9-го тура РФПЛ.
«Мы знаем, что „Амкар“ достаточно вязко играет, много моментов не даёт создавать. В их домашнем матче играют ещё плотнее. Важно было находить лазейки и забить. Был момент ещё, могли увеличить преимущество. А нас в одном эпизоде выручил Акинфеев. Думаю, мы заслужили победу.
С моей точки было тяжело увидеть момент у наших ворот. Но мы в целом контролировали игру, и Витиньо мог снять вопросы раньше. Тогда бы спокойнее довели игру до победы.
Игру с „Бенфикой“ не держали в уме. Надо было победить после неудачной игры с „Ахматом“. И важно было получить игровую практику», — заявил Гончаренко.
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