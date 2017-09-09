Гвардиола: Агуэро не играл в последних матчах из-за двух глупых тренеров!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, почему нападающий команды Серхио Агуэро не получает большого количества игрового времени в последних встречах. В последнем матче «МС» игрок вышел на замену во втором тайме, а в играх за сборную Аргентины он даже не появлялся на поле.
«Агуэро в порядке. В последнее время он не выходил на поле, потому что у него два глупых тренера! Это единственная причина. Никто не сомневается в качествах Серхио, но у нас в составе 20 или 21 футболист. Мы должны быть честными с игроками и ко всем относиться одинаково.
Нет такого, что, когда Агуэро играет, я доволен им, а когда не играет — недоволен. Я не ребёнок, а отец троих детей. Я лишь стараюсь быть справедливым по отношению к тому, во что верю и как думаю. У каждого есть причины и аргументы говорить: «Я заслуживаю играть». Не только у Агуэро, но и у остальных», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.