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Бердыев: по голевым моментам «Спартак» должен был сегодня победить «Рубин»

9 сентября 2017, суббота. 21:03 Футбол

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Спартак» забил гол, воспользовавшись позиционной ошибкой Сигурдссона. По голевым моментам «Спартак» должен был сегодня победить. Нам же не хватило обостряющих замен.

Сделаем выводы. Определённые надежды на усиление игры есть. Мы понимаем, чего хотим», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

«Спартак» выиграл у «Рубина» благодаря голу Промеса
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин ФК Спартак Курбан Бердыев Рагнар Сигурдссон
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
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