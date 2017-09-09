«Манчестер Юнайтед» не сумел выиграть у «Сток Сити» на выезде

«Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ. Встреча проходила в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счетом 2:2.
На 43-й минуте Маме Бирам Диуф прострелил в центр на Эрика Шупо-Мотинга, и тот в касание пробил по воротам с близкого расстояния. Перед самым перерывом Поль Погба после углового пробил с метра, мяч попал в голову Маркуса Рашфорда и залетел в сетку.
На исходе часа игры Генрих Мхитарян выполнил отличную передачу на Ромелу Лукаку, который со второго раза переиграл вратаря. На 63-й минуте Фил Джонс не смог удержать Шупо-Мотинга, и тот пробил головой в ближний угол с близкого расстояния.