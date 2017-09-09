Божович: в матче с «Ростовом» порадовала связка Альварес — Джорджевич

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничейный результат матча с «Ростовом» (2:2) в 9-м туре РФПЛ.
«Момента с пенальти в наши ворота не видел, не хочу про него говорить на эмоциях. Посмотрим эпизод, разберём, сделаем выводы. Ведь после незаслуженного поражения от «Амкара» мы выводы сделали.
На пользу пошла пауза в чемпионате. Подготовились хорошо, заслуживали сегодня победы. Порадовала связка Альварес — Джорджевич. Дай бог, чтобы эта связка нас радовала и дальше. Один только Джорджевич два мяча забил, мог ещё как минимум один забивать", — цитирует Божовича пресс-служба «Арсенала».
Голы Джорджевича с передач Альвареса можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
«Ростов» — «Арсенал» (Тула) — 2:2. Видеообзор матча 9-го тура РФПЛ