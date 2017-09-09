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«Ростов» — «Арсенал» (Тула) — 2:2. Видеообзор матча 9-го тура РФПЛ

9 сентября 2017, суббота. 19:21 Футбол

Тульский «Арсенал» упустил победу над «Ростовом» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2.

В дебюте матча Алексей Ионов с левого фланга выполнил передачу в центр, Тимофей Калачёв не стал трогать мяч, в итоге его принял Юсупов и открыл счёт ударом в угол ворот. На 32-й минуте Виктор Альварес с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, мяч дошёл до Луки Джорджевича, и тот с близкой дистанции переиграл голкипера.

В середине второго тайма Альварес с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Джорджевич опередил защитника и пробил в ближний угол ворот. На 84-й минуте Хорен Байрамян выполнил подачу в центр штрафной площади, где Максим Беляев руками придержал Александра Бухарова. Калачёв с пенальти уверенно переиграл вратаря.

«Ростов» (16 очков) догнал ЦСКА и делит с ним третье место в таблице. Тульский «Арсенал» (8) — 13-й.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

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Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Ростов
Новости. Футбол
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