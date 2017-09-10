Кейн: сто голов за «шпор» — это потрясающе, надеюсь, смогу забить ещё несколько

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, преодолевший отметку в сто голов за «шпор» во встрече с «Эвертоном» (3:0) в четвёртом туре английской Премьер-лиге, прокомментировал это достижение, выразив намерение продолжать в том же духе.
«Мне повезло, но иногда это бывает необходимо. Фантастика, эти несколько лет получились сумасшедшими, и забить сотый гол — это потрясающе. Надеюсь, я смогу забить ещё несколько», — цитирует Кейна ВВС Sport.
Видео юбилейного 100-го гола Кейна доступно для просмотра в «Твиттере».