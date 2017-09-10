ФК «Мариуполь» намерен потребовать от «Динамо» гарантии безопасности в Киеве

Вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин сообщил, что клуб планирует потребовать гарантии от киевского «Динамо» по обеспечению безопасности азовской команды в столице Украины перед матчем 18-го тура украинской Премьер-лиги, отреагировав на взрыв автомобиля на Бессарабской площади в центре Киева.
«Опять теракт в центре Киеве с человеческими жертвами. Похоже, что после этого называть Мариуполь опасным городом навряд ли кто-то решится, печальная «пальма террористического первенства» точно принадлежит не нам. А вот по поводу безопасности ФК «Мариуполь» во время пребывания в столице у меня уже возникают обоснованные сомнения. Здесь я полностью солидарен с глубокоуважаемым Игорем Михайловичем: «… я в первую очередь отвечаю за их жизнь и здоровье. Как я буду дальше жить, если что-то случится?»
Поэтому, ссылаясь на прецедентное право и решения ПЛУ и ФФУ, мы скорее всего будем настаивать на зеркальном выполнении киевским «Динамо» всех тех требований в области обеспечения безопасности, которые в своё время выдвигались перед нами», — написал функционер в своём «фейсбуке».
Проведение матча киевского «Динамо» и ФК «Мариуполь» запланировано на 2 декабря. Решение по делу несостоявшейся встречи соперников в Мариуполе в первом круге первенства КДК может вынести завтра, 11 сентября.