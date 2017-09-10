Ван Гал: в сборной Промес мог бы хорошо выполнять роль нападающего в схеме 3-5-2

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал выразил мнение, что национальная команда должна вернуться к схеме 3-5-2, используя которую она заняла третье место на чемпионате мира — 2014. 66-летний специалист, тогда возглавлявший сборную, считает, что в эту формацию хорошо впишется полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
«Всё больше и больше тренеров, особенно в Англии и Германии, обращаются к схеме 3-5-2. Когда мы использовали её на ЧМ-2014, то люди говорили, что мы играем в защитный футбол, но идея сработала. Промес мог бы хорошо выполнять в этой схеме роль центрального нападающего. На мой взгляд, он очень многофункциональный игрок. Проблема же схемы 4-3-3 состоит в том, что вам нужны квалифицированные вингеры, а их осталось не так много», — цитирует ван Гала Football Oranje.