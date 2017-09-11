Жардим после разгрома «Монако» в Ницце: иногда лучше оставаться дома

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение своей команды в Ницце в пятом туре французского Лиги 1. Как и в прошлом сезоне, монегаски уступили на поле стадиона «Альянц Ривьера» со счётом 0:4.
«Мы показали плохую игру, пропустив массу вещей в подготовке к матчу. Многие футболисты были в расположении сборных, сегодня все пытались усиленно работать на результат, но это не сработало. В футболе бывают дни, когда ничего не работает.
В прошлом сезоне мы тоже уступили здесь со счётом 0:4. Я видел лица игроков, они выдали свой максимум. Но иногда лучше оставаться дома», — цитирует специалиста издание Le Parisien.
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