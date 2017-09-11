Живоглядов: «Уфа» отвратительно сыграла с «Краснодаром», будем разбираться

Защитник ФК «Уфа» Дмитрий Живоглядов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в домашнем матче девятого тура РФПЛ. Футболист подчеркнул, что команда показала свою далеко не лучшую игру, и в неудаче виноваты все игроки.
«Мы отвратительно сыграли, будем разбираться. Тренер укажет на наши ошибки, чтобы мы их больше не повторяли. Виноваты все. Команда пропускает, команда забивает — все вместе.
В следующем матче мы будем биться, отступать нам некуда. Мозги вправят нам, скажут что, как, куда — я думаю, всё будет хорошо, игра будет налаживаться», — приводит комментарий Живоглядова пресс-служба команды из Уфы.
«Краснодар» выиграл у «Уфы» благодаря голу Смолова и вышел на третье место