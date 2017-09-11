Варди: «Лестер» должен продолжать работать, и очки придут

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал выступление команды в Премьер-лиге. В четырёх матчах сезона-2017/18 «лисы» потерпели три поражения и добились одной победы. 9 сентября «Лестер» уступил «Челси» (1:2).
«Мы немного разочарованы первым пропущенным голом, но до этого была равная игра. После перерыва «Лестер» попытался изменить ход событий, но соперник снова забил. После этого у нас было немало шансов, но этого оказалось недостаточно. Мы сделали всё для победы. В другой день результат мог быть иным.
Мы настроены оптимистично. До сих пор мы играли с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а «Брайтон» обыграли. Мы хорошо играли в каждом из матчей. Просто нужно продолжать работать и очки придут», — сказал Варди в беседе с пресс-службой клуба.
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