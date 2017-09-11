Пойет ушёл в отставку с поста наставника «Шанхай Шэньхуа»

Густаво Пойет подал в отставку с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Это случилось после того, как его команда потерпела в чемпионате Китае четвёртое поражение подряд.
«Мистер Пойет официально подал в отставку с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». После её рассмотрения клуб согласился принять отставку», — говорится в заявлении клуба.
Пойет был назначен на этот пост в конце ноября прошлого года после увольнения Грегорио Манцано. После 23 сыгранных матчей «Шанхай Шэньхуа» занимает 12-е место в таблице.
«Шанхай Шэньхуа» проявляет интерес к бывшему тренеру «Барселоны» Луису Энрике