Чернов: дебют в РФПЛ получился скомканным

Защитник «Урала» Никита Чернов подвёл итоги матча с «СКА-Хабаровск» (1:1) в 9-м туре РФПЛ. Эта встреча стала для Чернова дебютной в чемпионате России.
«В первом тайме у нас всё было хорошо, а когда забили гол, я поверил, что мой дебют будет удачным. Но в итоге он получился скомканным, так как нам не удалось выиграть. Если мы пропустили гол, значит оборона по-любому виновата. мы сделаем выводы. В следующих играх такого не повторится.
Хотелось выиграть сегодня, чтобы была какая-то отправная точка для будущих результатов. Но ничего страшного. Не добрали здесь — доберём в следующих играх", — приводит слова Чернова пресс-служба «Урала».
«Урал» — «СКА-Хабаровск» — 1:1. Видеообзор матча девятого тура РФПЛ