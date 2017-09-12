Нигматуллин: нужно чудо, чтобы ЦСКА или «Спартак» попали в 1/8 Лиги чемпионов

Бывший голкипер ЦСКА и «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил шансы московских клубов в Лиге чемпионов. 12 сентября «армейцы» стартуют матчем с «Бенфикой», а красно-белые 13 сентября сыграют с «Марибором».
«ЦСКА имеет огромный опыт выступления в Лиге чемпионов, но, к сожалению, никак не может выйти из группы. «Спартак» вообще давно не выступал в главном еврокубке. Скорее всего, обе наши команды будут бороться за попадание в Лигу Европы. Должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или «Спартак» попали в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но и третье место в группе можно считать хорошим результатом для наших клубов.
Если сравнивать наши команды между собой, то у «Спартака» состав сейчас выглядит поинтереснее. С другой стороны, у ЦСКА больше опыта и сыгранности. Наверно все эти факторы уравнивают шансы наших клубов», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.